Латвія виділяє понад 2 мільйони євро на захист аеропорту Риги від дронів

Уряд Латвії прийняв рішення виділити 2,42 млн євро на посилення захисту аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів дронів. Про це інформує УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Підготовлений Міністерством зв’язку проєкт передбачає впровадження сучасних комплексних технологій для виявлення та протидії дронам.

У рамках проєкту планується створити інфраструктуру для виявлення дронів, обладнати аеропорт датчиками та забезпечити необхідним програмним забезпеченням - пише Delfi.

Зазначається, що мета проєкту – підвищити здатність аеропорту виявляти, ідентифікувати, відстежувати та нейтралізувати дрони, які здійснюють несанкціоновані польоти у критичних зонах та на території летовища.

У міністерстві пояснюють, що аеропорт "Рига" є важливою інфраструктурою державного рівня, вплив на яку, його руйнування або зниження працездатності ускладнює виконання державних функцій та загрожує безпеці суспільства і держави.

Згідно з фінансовим звітом Ризького аеропорту за дев’ять місяців, завершено придбання обладнання для виявлення, ідентифікації, відстеження та нейтралізації дронів.

Постачальника вже визначено, договір підписано 6 липня 2025 року, а в третьому кварталі цього року виконано першу частину поставки. Для повного впровадження рішення аеропорту необхідні інвестиції в обсязі 3,5 млн євро.

Нагадаємо

За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з Росією.

