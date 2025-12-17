Латвія виділяє понад 2 мільйони євро на захист аеропорту Риги від дронів
Київ • УНН
Уряд Латвії виділить 2,42 млн євро для посилення захисту аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів дронів. Проєкт передбачає впровадження сучасних технологій для виявлення, ідентифікації, відстеження та нейтралізації безпілотників.
Уряд Латвії прийняв рішення виділити 2,42 млн євро на посилення захисту аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів дронів. Про це інформує УНН з посиланням на Delfi.
Деталі
Підготовлений Міністерством зв’язку проєкт передбачає впровадження сучасних комплексних технологій для виявлення та протидії дронам.
У рамках проєкту планується створити інфраструктуру для виявлення дронів, обладнати аеропорт датчиками та забезпечити необхідним програмним забезпеченням
Зазначається, що мета проєкту – підвищити здатність аеропорту виявляти, ідентифікувати, відстежувати та нейтралізувати дрони, які здійснюють несанкціоновані польоти у критичних зонах та на території летовища.
У міністерстві пояснюють, що аеропорт "Рига" є важливою інфраструктурою державного рівня, вплив на яку, його руйнування або зниження працездатності ускладнює виконання державних функцій та загрожує безпеці суспільства і держави.
Згідно з фінансовим звітом Ризького аеропорту за дев’ять місяців, завершено придбання обладнання для виявлення, ідентифікації, відстеження та нейтралізації дронів.
Постачальника вже визначено, договір підписано 6 липня 2025 року, а в третьому кварталі цього року виконано першу частину поставки. Для повного впровадження рішення аеропорту необхідні інвестиції в обсязі 3,5 млн євро.
Нагадаємо
За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з Росією.
