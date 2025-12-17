Латвия выделяет более 2 миллионов евро на защиту аэропорта Риги от дронов

Правительство Латвии приняло решение выделить 2,42 млн евро на усиление защиты аэропорта "Рига" от несанкционированных полетов дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Подготовленный Министерством связи проект предусматривает внедрение современных комплексных технологий для обнаружения и противодействия дронам.

В рамках проекта планируется создать инфраструктуру для обнаружения дронов, оборудовать аэропорт датчиками и обеспечить необходимым программным обеспечением - пишет Delfi.

Отмечается, что цель проекта – повысить способность аэропорта обнаруживать, идентифицировать, отслеживать и нейтрализовать дроны, осуществляющие несанкционированные полеты в критических зонах и на территории аэродрома.

В министерстве объясняют, что аэропорт "Рига" является важной инфраструктурой государственного уровня, воздействие на которую, его разрушение или снижение работоспособности затрудняет выполнение государственных функций и угрожает безопасности общества и государства.

Согласно финансовому отчету Рижского аэропорта за девять месяцев, завершено приобретение оборудования для обнаружения, идентификации, отслеживания и нейтрализации дронов.

Поставщик уже определен, договор подписан 6 июля 2025 года, а в третьем квартале этого года выполнена первая часть поставки. Для полного внедрения решения аэропорту необходимы инвестиции в объеме 3,5 млн евро.

Напомним

За последние месяцы по меньшей мере десять европейских стран зафиксировали вторжения дронов в свое воздушное пространство, что вызвало обеспокоенность и привело к усилению мер безопасности. Румыния, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Германия, Литва, Эстония и Бельгия стали свидетелями этих инцидентов, некоторые из которых связывают с Россией.

