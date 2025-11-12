Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти Міндіча та Цукермана
Київ • УНН
Кабінет міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі у корупційній схемі впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
"На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах, визначених законом України "Про санкції", внесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - повідомила Свириденко.
Доповнення
У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
НАБУ тим часом оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура згодом розкрила нові деталі масштабної корупційної схеми в енергетиці України. Як зазначили в прокуратурі, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Держприкордонслужба повідомила, що провела перевірку щодо перетину кордону Тимуром Міндічем, і підтвердила інформацію УНН, вказавши, що "усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", і що "відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України".