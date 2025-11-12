$42.010.06
Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций против Миндича и Цукермана

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Кабинет министров внес предложения в СНБО по применению персональных санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они фигурируют в деле о коррупционной схеме влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций против Миндича и Цукермана

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупционной схеме влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

"На внеочередном заседании Кабинет министров Украины на основаниях, определенных законом Украины "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - сообщила Свириденко.

Дополнение

В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

НАБУ тем временем обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура впоследствии раскрыла новые детали масштабной коррупционной схемы в энергетике Украины. Как отметили в прокуратуре, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Госпогранслужба сообщила, что провела проверку относительно пересечения границы Тимуром Миндичем, и подтвердила информацию УНН, указав, что "все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии", и что "в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины".

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Тимур Миндич
Санкции
Энергетика
Обыск
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Государственная граница Украины
Юлия Свириденко
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина