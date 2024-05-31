ІТ-коаліція вже зібрала для допомоги Україні 58 млн євро, до ініціативи скоро приєднається Іспанія - Міноборони
Київ • УНН
ІТ-коаліція, очолювана Естонією і Люксембургом, зібрала 58 мільйонів євро для надання допомоги Україні, і незабаром до цієї ініціативи приєдналася Іспанія.
ІТ-коаліція під керівництвом Естонії та Люксембургу зібрала 58 млн євро. Крім того Іспанія оголосила про приєднання до ІТ коаліції найближчим часом. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони України.
У Міноборони України розповіли, що цього тижня в Таллінні відбулося засідання керівної групи ІТ-коаліції, під керівництвом Естонії та Люксембургу. На ній підбили підсумки перших поставок обладнання Україні від ІТ коаліції та оголосили про нові внески.
Люксембург, Ісландія, Естонія та Бельгія, підтвердили нові внески в ініціативу у розмірі 22 млн євро.
Робота ІТ- коаліції стрімко прогресує, і крок за кроком ми рухаємося до задоволення потреб України. На початку травня перші ноутбуки, монітори та інші комунікаційні пристрої прибули в Україну. Естонія додатково робить внесок у розмірі 2 млн євро. Цей внесок буде використаний для розвитку системи "Оберіг", що забезпечує процес обліку військовозобов'язаних. Разом з нашими партнерами ми вже встигли покрити найнагальніші потреби, але ще є багато пріоритетних позицій
Як вказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, співпраця у рамках ІТ-коаліції виводить використання інформаційних технологій у бойових діях на новий рівень.
Довідково
ІТ- коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"), яка зосереджена на наданні підтримки Україні у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Зараз до складу коаліції входить 12 країн: Естонія та Люксембург, як країни-лідери, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Японія та Україна.
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