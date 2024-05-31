ИТ-коалиция уже собрала для помощи Украине 58 млн евро, к инициативе скоро присоединится Испания - Минобороны

ИТ-коалиция под руководством Эстонии и Люксембурга собрала 58 млн евро. Кроме того Испания объявила о присоединении к ИТ коалиции в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Украины.

В Минобороны Украины рассказали, что на этой неделе в Таллинне состоялось заседание руководящей группы ИТ-коалиции, под руководством Эстонии и Люксембурга. На ней подвели итоги первых поставок оборудования Украине от ИТ-коалиции и объявили о новых взносах.

Люксембург, Исландия, Эстония и Бельгия, подтвердили новый вклад в инициативу в размере 22 млн евро.

Работа ИТ-коалиции стремительно прогрессирует, и шаг за шагом мы движемся к удовлетворению потребностей Украины. В начале мая первые ноутбуки, мониторы и другие коммуникационные устройства прибыли в Украину. Эстония дополнительно делает взнос в размере 2 млн евро. этот вклад будет использован для развития системы "оберег", обеспечивающей процесс учета военнообязанных. Вместе с нашими партнерами мы уже успели покрыть самые насущные потребности, но еще есть много приоритетных позиций - заявила заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон.

Как указала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сотрудничество в рамках и коалиции выводит использование информационных технологий в боевых действиях на новый уровень.

Справочно

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн"), которая сосредоточена на оказании поддержки Украине в сфере ИТ, связи и кибербезопасности. Сейчас в состав коалиции входит 12 стран: Эстония и Люксембург, как страны-лидеры, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Япония и Украина.

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