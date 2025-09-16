$41.230.05
Іспанія погрожує бойкотом та відмовою від "Євробачення-2026", якщо до конкурсу допустять Ізраїль - Reuters

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

Іспанія приєдналася до країн, що погрожують бойкотувати Євробачення-2026, якщо Ізраїль буде допущений до участі. Це перша країна з «Великої п'ятірки», яка висунула таку умову, що може вплинути на рішення організаторів.

Іспанія погрожує бойкотом та відмовою від "Євробачення-2026", якщо до конкурсу допустять Ізраїль - Reuters

У Європі продовжує розростатися скандал довкола можливої участі Ізраїля у майбутньому пісенному конкурсі "Євробачення-2026". Кілька країн виступили проти того, щоб представник Ізраїля брав участь, а тепер до цих країн долучилась і Іспанія, державний мовник якої RTVE оголосив, що відмовиться від участі у разі, якщо Ізраїль буде допущений до змагання у Відні. Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення ухвалила рада RTVE: 10 членів підтримали рішення, четверо – відхилили, ще один утримався. Ініціатором став президент корпорації Хосе Пабло Лопес, ідеться у заяві мовника.

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ 22.05.25, 13:28 • 166225 переглядiв

Іспанія стала п’ятою країною, яка висунула подібну умову після Нідерландів, Словенії, Ісландії та Ірландії. Водночас Мадрид - перша держава з так званої "Великої п’ятірки", до якої також належать Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція. Ці країни автоматично виходять у фінал конкурсу, тому їхня позиція має особливу вагу.

Іспанія – п'ята країна, яка зробила таку обіцянку після Нідерландів, Словенії, Ісландії та Ірландії, і перша з так званої "Великої п'ятірки" – групи, до якої також входять Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція. Ці країни автоматично кваліфікуються до фінального раунду конкурсу 

- йдеться в матеріалі Reuters.

Організатори "Євробачення" - Європейський мовний союз - традиційно наголошують на аполітичності заходу. Проте війна в Газі перетворила конкурс на арену гострих дискусій. Ще під час "Євробачення-2025" низка держав вимагала від мовного союзу виключити Ізраїль. Попри протести, країна взяла участь, а її представник Юваль Рафаель здобув друге місце.

В матеріалі агентства Reuters йдеться про те, що європейські оглядачі зазначають, що демарш Іспанії може стати переломним моментом, адже вперше бойкот конкурсу підтримала одна з ключових країн-фінансистів. Це може змусити організаторів переглянути своє рішення щодо Ізраїлю.

Нагадаємо

Раніше організатори Євробачення запропонували Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі 2026 року в Австрії або виступити під нейтральним прапором. Це пов'язано з погрозами бойкоту з боку кількох країн через війну в Газі.

Раніше національний мовник Ірландії RTÉ заявив, що країна може відмовитися від участі в Євробаченні 2026 року, якщо Ізраїль братиме в ньому участь. Рішення пов'язане з гуманітарною кризою в Газі та загибеллю мирних жителів.

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Ірландія
Ізраїль
Reuters
Австрія
Ісландія
Словенія
Франція
Велика Британія
Італія
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Сектор Газа