10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 16277 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 11608 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 18292 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 21335 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 13470 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 28561 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22953 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 58091 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 67398 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Испания угрожает бойкотом и отказом от "Евровидения-2026", если к конкурсу допустят Израиль - Reuters

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Испания присоединилась к странам, угрожающим бойкотировать Евровидение-2026, если Израиль будет допущен к участию. Это первая страна из "Большой пятерки", которая выдвинула такое условие, что может повлиять на решение организаторов.

Испания угрожает бойкотом и отказом от "Евровидения-2026", если к конкурсу допустят Израиль - Reuters

В Европе продолжает разрастаться скандал вокруг возможного участия Израиля в предстоящем песенном конкурсе "Евровидение-2026". Несколько стран выступили против того, чтобы представитель Израиля принимал участие, а теперь к этим странам присоединилась и Испания, государственный вещатель которой RTVE объявил, что откажется от участия в случае, если Израиль будет допущен к соревнованию в Вене. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение принял совет RTVE: 10 членов поддержали решение, четверо – отклонили, еще один воздержался. Инициатором стал президент корпорации Хосе Пабло Лопес, говорится в заявлении вещателя.

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

Испания стала пятой страной, которая выдвинула подобное условие после Нидерландов, Словении, Исландии и Ирландии. В то же время Мадрид - первое государство из так называемой "Большой пятерки", в которую также входят Великобритания, Германия, Италия и Франция. Эти страны автоматически выходят в финал конкурса, поэтому их позиция имеет особый вес.

Испания – пятая страна, которая сделала такое обещание после Нидерландов, Словении, Исландии и Ирландии, и первая из так называемой "Большой пятерки" – группы, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия и Франция. Эти страны автоматически квалифицируются в финальный раунд конкурса 

- говорится в материале Reuters.

Организаторы "Евровидения" - Европейский вещательный союз - традиционно подчеркивают аполитичность мероприятия. Однако война в Газе превратила конкурс в арену острых дискуссий. Еще во время "Евровидения-2025" ряд государств требовал от вещательного союза исключить Израиль. Несмотря на протесты, страна приняла участие, а ее представитель Юваль Рафаэль занял второе место.

В материале агентства Reuters говорится о том, что европейские обозреватели отмечают, что демарш Испании может стать переломным моментом, ведь впервые бойкот конкурса поддержала одна из ключевых стран-финансистов. Это может заставить организаторов пересмотреть свое решение относительно Израиля.

Напомним

Ранее организаторы Евровидения предложили Израилю отказаться от участия в конкурсе 2026 года в Австрии или выступить под нейтральным флагом. Это связано с угрозами бойкота со стороны нескольких стран из-за войны в Газе.

Ранее национальный вещатель Ирландии RTÉ заявил, что страна может отказаться от участия в Евровидении 2026 года, если Израиль будет в нем участвовать. Решение связано с гуманитарным кризисом в Газе и гибелью мирных жителей.

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Республика Ирландия
Израиль
Reuters
Австрия
Исландия
Словения
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Сектор Газа