Испания угрожает бойкотом и отказом от "Евровидения-2026", если к конкурсу допустят Израиль - Reuters

В Европе продолжает разрастаться скандал вокруг возможного участия Израиля в предстоящем песенном конкурсе "Евровидение-2026". Несколько стран выступили против того, чтобы представитель Израиля принимал участие, а теперь к этим странам присоединилась и Испания, государственный вещатель которой RTVE объявил, что откажется от участия в случае, если Израиль будет допущен к соревнованию в Вене. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение принял совет RTVE: 10 членов поддержали решение, четверо – отклонили, еще один воздержался. Инициатором стал президент корпорации Хосе Пабло Лопес, говорится в заявлении вещателя.

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

Испания стала пятой страной, которая выдвинула подобное условие после Нидерландов, Словении, Исландии и Ирландии. В то же время Мадрид - первое государство из так называемой "Большой пятерки", в которую также входят Великобритания, Германия, Италия и Франция. Эти страны автоматически выходят в финал конкурса, поэтому их позиция имеет особый вес.

Организаторы "Евровидения" - Европейский вещательный союз - традиционно подчеркивают аполитичность мероприятия. Однако война в Газе превратила конкурс в арену острых дискуссий. Еще во время "Евровидения-2025" ряд государств требовал от вещательного союза исключить Израиль. Несмотря на протесты, страна приняла участие, а ее представитель Юваль Рафаэль занял второе место.

В материале агентства Reuters говорится о том, что европейские обозреватели отмечают, что демарш Испании может стать переломным моментом, ведь впервые бойкот конкурса поддержала одна из ключевых стран-финансистов. Это может заставить организаторов пересмотреть свое решение относительно Израиля.

Напомним

Ранее организаторы Евровидения предложили Израилю отказаться от участия в конкурсе 2026 года в Австрии или выступить под нейтральным флагом. Это связано с угрозами бойкота со стороны нескольких стран из-за войны в Газе.

Ранее национальный вещатель Ирландии RTÉ заявил, что страна может отказаться от участия в Евровидении 2026 года, если Израиль будет в нем участвовать. Решение связано с гуманитарным кризисом в Газе и гибелью мирных жителей.