F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"

Апробований спосіб захисту від російських безпілотників європейські ЗМІ назвали "катастрофою" через незрівнянну вартість витрат. Зокрема у німецькому Bild вказувалося версія, що у ніч, коли дрони рф з'явились у Польщі, пілоти винищувачів F-35 атакували БпЛА ракетами AIM-9 Sidewinder і лише один відповідний запуск вимірюється тисячами євро.

Пише УНН зі посиланням на Bild і Defence-network.

Проблему щодо засобів протидії дронам рф вказано у матеріалі Bild.

Пілоти винищувачів F-35 атакували дрони ракетами AIM-9 Sidewinder. Запуск ракети коштує понад 400 000 євро – для дрона, який коштує лише кілька тисяч євро

Можливості захисту від безпілотників, автор матеріалу на порталі Defence Network назвала катастрофою.

19 дронів Shahed вторглися в повітряний простір Польщі, і лише три з них вдалося збити. Такий показник перетворив би будь-яку військову операцію на катастрофу. Крім того, Вартість дронів власного виробництва для Росії може бути навіть значно нижчою: різні джерела називають цифру лише 20 000 євро за систему.

Авторка наголошує, що російські дрони доводилося збивати з повітря бойовими літаками за допомогою керованих ракет.

У аналітичних висновках, що публікують ЗМІ ФРН вказується, що німецькому Бундесверу досі не вистачає ресурсів для ефективної боротьби з безпілотниками, що літають на низьких висотах.

Німеччині терміново потрібен кращий захист від російських безпілотників. "Протиповітряну оборона від безпілотників" є найнебезпечнішим відкритим флангом