F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"
Європейські ЗМІ назвали «катастрофою» використання дорогих ракет F-35 для збиття дешевих російських дронів. Вартість однієї ракети AIM-9 Sidewinder становить понад 400 000 євро, тоді як «шахед» коштує лише кілька тисяч.
Апробований спосіб захисту від російських безпілотників європейські ЗМІ назвали "катастрофою" через незрівнянну вартість витрат. Зокрема у німецькому Bild вказувалося версія, що у ніч, коли дрони рф з'явились у Польщі, пілоти винищувачів F-35 атакували БпЛА ракетами AIM-9 Sidewinder і лише один відповідний запуск вимірюється тисячами євро.
Проблему щодо засобів протидії дронам рф вказано у матеріалі Bild.
Пілоти винищувачів F-35 атакували дрони ракетами AIM-9 Sidewinder. Запуск ракети коштує понад 400 000 євро – для дрона, який коштує лише кілька тисяч євро
Можливості захисту від безпілотників, автор матеріалу на порталі Defence Network назвала катастрофою.
19 дронів Shahed вторглися в повітряний простір Польщі, і лише три з них вдалося збити. Такий показник перетворив би будь-яку військову операцію на катастрофу. Крім того, Вартість дронів власного виробництва для Росії може бути навіть значно нижчою: різні джерела називають цифру лише 20 000 євро за систему.
Авторка наголошує, що російські дрони доводилося збивати з повітря бойовими літаками за допомогою керованих ракет.
- одна керована ракета коштує близько 400 000 доларів, не враховуючи витрати на використання літака;
- виробництво одного Shahed обходиться менше ніж у 100 000 євро, пише Defence Network.
У аналітичних висновках, що публікують ЗМІ ФРН вказується, що німецькому Бундесверу досі не вистачає ресурсів для ефективної боротьби з безпілотниками, що літають на низьких висотах.
Німеччині терміново потрібен кращий захист від російських безпілотників. "Протиповітряну оборона від безпілотників" є найнебезпечнішим відкритим флангом
У ніч на 10 вересня Повітряні Сили України збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БпЛА та 27 крилатих ракет. Вночі 11 вересня росія атакувала Україну 66 ударними БПЛА, включаючи понад 50 Shahed. Сили ППО збили 62 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф могла атакувати Польщу дронами, щоб партнери не передавали Україні системи ППО перед зимою.
Швеція терміново відправила до Польщі засоби протиповітряної оборони та додаткові літаки.
