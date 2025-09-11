$41.210.09
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Европейские СМИ назвали «катастрофой» использование дорогих ракет F-35 для сбития дешевых российских дронов. Стоимость одной ракеты AIM-9 Sidewinder составляет более 400 000 евро, тогда как «шахед» стоит всего несколько тысяч.

F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»

Апробированный способ защиты от российских беспилотников европейские СМИ назвали "катастрофой" из-за несравнимой стоимости затрат. В частности, в немецком Bild указывалась версия, что в ночь, когда дроны РФ появились в Польше, пилоты истребителей F-35 атаковали БПЛА ракетами AIM-9 Sidewinder, и лишь один соответствующий запуск измеряется тысячами евро.

Пишет УНН со ссылкой на Bild и Defence-network.

Детали

Проблема относительно средств противодействия дронам РФ указана в материале Bild.

Пилоты истребителей F-35 атаковали дроны ракетами AIM-9 Sidewinder. Запуск ракеты стоит более 400 000 евро – для дрона, который стоит всего несколько тысяч евро

- пишет известный немецкий таблоид. 

Возможности защиты от беспилотников, автор материала на портале Defence Network назвала катастрофой. 

19 дронов Shahed вторглись в воздушное пространство Польши, и только три из них удалось сбить. Такой показатель превратил бы любую военную операцию в катастрофу. Кроме того,  Стоимость дронов собственного производства для России может быть даже значительно ниже: различные источники называют цифру всего 20 000 евро за систему.

Автор подчеркивает, что российские дроны приходилось сбивать с воздуха боевыми самолетами с помощью управляемых ракет.

  • одна управляемая ракета стоит около 400 000 долларов, не учитывая расходы на использование самолета;
    • производство одного Shahed обходится менее чем в 100 000 евро, пишет Defence Network.

      В аналитических выводах, публикуемых СМИ ФРГ, указывается, что немецкому Бундесверу до сих пор не хватает ресурсов для эффективной борьбы с беспилотниками, летающими на низких высотах.

      Германии срочно нужна лучшая защита от российских беспилотников. "Противовоздушная оборона от беспилотников" является самым опасным открытым флангом

      - пишет издание Bild, ссылаясь на генерал-лейтенанта Альфонса Майса.

      Напомним

      В ночь на 10 сентября Воздушные Силы Украины сбили 413 воздушных целей, включая 386 БПЛА и 27 крылатых ракет. Ночью 11 сентября Россия атаковала Украину 66 ударными БПЛА, включая более 50 Shahed. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ могла атаковать Польшу дронами, чтобы партнеры не передавали Украине системы ПВО перед зимой.

      Швеция срочно отправила в Польшу средства противовоздушной обороны и дополнительные самолеты.

      Игорь Тележников

