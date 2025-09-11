Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА
Київ • УНН
Вночі 11 вересня росія атакувала Україну 66 ударними БПЛА, включаючи понад 50 Shahed. Сили ППО збили 62 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.
У ніч на 11 вересня російські окупанти атакували Україну 66-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Противник запускав БПЛА з курська, міллєрово, приморсько-ахтарська, понад 50 із них - шахеди.
Для відбиття ворожої повітряної атаки було залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БПЛА типу Shahed та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 4 ударних БПЛА на 3 локаціях.
Український БПЛА вивів з ладу російський корабель вартістю 60 мільйонів доларів: відео11.09.25, 09:06 • 1260 переглядiв