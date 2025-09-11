$41.120.13
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
10 вересня, 15:04 • 30519 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
10 вересня, 13:48 • 73792 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 41650 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
10 вересня, 12:25 • 43051 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 40357 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 10:41 • 74697 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 94761 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
10 вересня, 08:33 • 72368 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35796 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА

Київ • УНН

 • 3148 перегляди

Вночі 11 вересня росія атакувала Україну 66 ударними БПЛА, включаючи понад 50 Shahed. Сили ППО збили 62 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА

У ніч на 11 вересня російські окупанти атакували Україну 66-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Противник запускав БПЛА з курська, міллєрово, приморсько-ахтарська, понад 50 із них - шахеди.

Для відбиття ворожої повітряної атаки було залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БПЛА типу Shahed та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 4 ударних БПЛА на 3 локаціях.

Український БПЛА вивів з ладу російський корабель вартістю 60 мільйонів доларів: відео11.09.25, 09:06 • 1260 переглядiв

Євген Устименко

Війна в Україні
Державний кордон України
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна