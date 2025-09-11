Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛА

$41.120.13
05:01
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк
10 сентября, 21:47
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны
10 сентября, 22:00
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)
01:25
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко
01:44
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля
03:46
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
05:01
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
10 сентября, 09:29
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
10 сентября, 08:44
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛА

Киев • УНН

 • 2364 просмотра

Ночью 11 сентября Россия атаковала Украину 66 ударными БПЛА, включая более 50 Shahed. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛА

В ночь на 11 сентября российские оккупанты атаковали Украину 66-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Противник запускал БПЛА из курска, миллерово, приморско-ахтарска, более 50 из них - шахеды.

Для отражения вражеской воздушной атаки были задействованы зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА на 3 локациях.

Украинский БПЛА вывел из строя российский корабль стоимостью 60 миллионов долларов: видео
11.09.2025, 09:06

Евгений Устименко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина