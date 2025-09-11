Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛА
Ночью 11 сентября Россия атаковала Украину 66 ударными БПЛА, включая более 50 Shahed. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.
В ночь на 11 сентября российские оккупанты атаковали Украину 66-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Противник запускал БПЛА из курска, миллерово, приморско-ахтарска, более 50 из них - шахеды.
Для отражения вражеской воздушной атаки были задействованы зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА на 3 локациях.
