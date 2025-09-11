рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський

Держава-агресор росія могла атакувати дронами територію Польщі для того, щоб партнери не передавали Україні системи протиповітряної оборони перед зимою. Також загарбники хотіли побачити реакцію НАТО на цю атаку, заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

"На мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою. Показати – ми можемо вас атакувати, вам це потрібно. Схоже на путіна. Дуже", - підкреслив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що в першу чергу росіяни спостерігали за політичною та військовою реакцією НАТО на цю атаку.

"Перед усім росія хотіла відповідь – а що буде? На що готові партнери, на що готове НАТО політично. Також подивилися, на що готові фізично, чи готові до такої атаки", - вважає глава держави.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам. Наша держава готова передавати необхідні технології, навчати екіпажі та ділитися необхідними розвідданими.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що системи Patriot, які перебувають на озброєнні у Польщі, є неефективні проти масованих атак безпілотників. Зокрема і тому, що ракети протиповітряних систем значно дорожчі за дрони.