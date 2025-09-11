$41.210.09
12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
09:16
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони
11 вересня, 02:43
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
11 вересня, 03:46
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА
06:42
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН
07:22
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11:11
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 10:41
10 вересня, 10:41 • 86942 перегляди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Андрій Пишний
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Андрій Пишний
Руслан Кравченко
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Нафта
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф могла атакувати Польщу дронами, щоб партнери не передавали Україні системи ППО перед зимою. росія також спостерігала за реакцією НАТО на цю атаку.

рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський

Держава-агресор росія могла атакувати дронами територію Польщі для того, щоб партнери не передавали Україні системи протиповітряної оборони перед зимою. Також загарбники хотіли побачити реакцію НАТО на цю атаку, заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

"На мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою. Показати – ми можемо вас атакувати, вам це потрібно. Схоже на путіна. Дуже", - підкреслив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що в першу чергу росіяни спостерігали за політичною та військовою реакцією НАТО на цю атаку.

"Перед усім росія хотіла відповідь – а що буде? На що готові партнери, на що готове НАТО політично. Також подивилися, на що готові фізично, чи готові до такої атаки", - вважає глава держави.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам. Наша держава готова передавати необхідні технології, навчати екіпажі та ділитися необхідними розвідданими.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що системи Patriot, які перебувають на озброєнні у Польщі, є неефективні проти масованих атак безпілотників. Зокрема і тому, що ракети протиповітряних систем значно дорожчі за дрони.

Павло Зінченко

Політика
Новини Світу