12:34 • 1524 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 3258 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 4038 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 5918 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 10312 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 11696 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 17598 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 38384 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44569 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 98037 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский

Киев • УНН

 • 3258 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф могла атаковать Польшу дронами, чтобы партнеры не передавали Украине системы ПВО перед зимой. россия также наблюдала за реакцией НАТО на эту атаку.

рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский

Государство-агрессор россия могло атаковать дронами территорию Польши для того, чтобы партнеры не передавали Украине системы противовоздушной обороны перед зимой. Также захватчики хотели увидеть реакцию НАТО на эту атаку, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Детали

"На мой взгляд, они также могли это сделать для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой. Показать – мы можем вас атаковать, вам это нужно. Похоже на путина. Очень", - подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что в первую очередь россияне наблюдали за политической и военной реакцией НАТО на эту атаку.

"Прежде всего россия хотела ответ – а что будет? На что готовы партнеры, на что готово НАТО политически. Также посмотрели, на что готовы физически, готовы ли к такой атаке", - считает глава государства.

Дополнение

Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием российским дронам. Наше государство готово передавать необходимые технологии, обучать экипажи и делиться необходимыми разведданными.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что системы Patriot, находящиеся на вооружении в Польше, неэффективны против массированных атак беспилотников. В частности и потому, что ракеты противовоздушных систем значительно дороже дронов.

Павел Зинченко

