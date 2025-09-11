рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф могла атаковать Польшу дронами, чтобы партнеры не передавали Украине системы ПВО перед зимой. россия также наблюдала за реакцией НАТО на эту атаку.
Государство-агрессор россия могло атаковать дронами территорию Польши для того, чтобы партнеры не передавали Украине системы противовоздушной обороны перед зимой. Также захватчики хотели увидеть реакцию НАТО на эту атаку, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, сообщает УНН.
Детали
"На мой взгляд, они также могли это сделать для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой. Показать – мы можем вас атаковать, вам это нужно. Похоже на путина. Очень", - подчеркнул Зеленский.
При этом Зеленский подчеркнул, что в первую очередь россияне наблюдали за политической и военной реакцией НАТО на эту атаку.
"Прежде всего россия хотела ответ – а что будет? На что готовы партнеры, на что готово НАТО политически. Также посмотрели, на что готовы физически, готовы ли к такой атаке", - считает глава государства.
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием российским дронам. Наше государство готово передавать необходимые технологии, обучать экипажи и делиться необходимыми разведданными.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что системы Patriot, находящиеся на вооружении в Польше, неэффективны против массированных атак беспилотников. В частности и потому, что ракеты противовоздушных систем значительно дороже дронов.