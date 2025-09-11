Польські системи Patriot неефективні проти великої кількості "шахедів" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що системи Patriot, які перебувають на озброєнні у Польщі, є неефективні проти масованих атак безпілотників. Зокрема і тому, що ракети протиповітряних систем значно дорожчі за дрони, зазначив Зеленський під час пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

"50-60 ракет сьогодні вироблять США, головний виробник у світі цих ракет на місяць. Patriot у боротьбі з "шахедами" нікому не допоможуть. Це зброя проти балістичних ракет. Коли у нас б’ють 500–800 шахедів на день, зрозуміло, що Patriot не проти дронів", - пояснив Президент.

Він додав, витрачати ракети для того, щоб збивати дрони є невиправданим у фінансовому плані, оскільки дрони значно дешевші.

"Patriot - 2-3 мільйона доларів ракета, дрон "Шахед" або "Герань" - до 100 тис. доларів. Збирати відповідні системи як Patriot, SAMP/T або інші системи, які не такі дороговартісні, або використовувати досвід який вчора був, коли на літаках використовували ракети по 1 млн 1,2 млн, - це не шлях", – підкреслив Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам. Наша держава готова допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.

Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною, так би мовити, плану навчань спільних навчань білорусі і росії.