Польские системы Patriot неэффективны против большого количества «шахедов» - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что системы Patriot, находящиеся на вооружении в Польше, неэффективны против массированных атак беспилотников. В частности, и потому, что ракеты противовоздушных систем значительно дороже дронов, отметил Зеленский во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Подробности

"50-60 ракет сегодня производят США, главный производитель в мире этих ракет в месяц. Patriot в борьбе с "шахедами" никому не помогут. Это оружие против баллистических ракет. Когда у нас бьют 500–800 шахедов в день, понятно, что Patriot не против дронов", - пояснил Президент.

Он добавил, что тратить ракеты для того, чтобы сбивать дроны, неоправданно в финансовом плане, поскольку дроны значительно дешевле.

"Patriot - 2-3 миллиона долларов ракета, дрон "Шахед" или "Герань" - до 100 тыс. долларов. Собирать соответствующие системы как Patriot, SAMP/T или другие системы, которые не такие дорогостоящие, или использовать опыт, который вчера был, когда на самолетах использовали ракеты по 1 млн 1,2 млн, - это не путь", – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии российским дронам. Наше государство готово помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.

Зеленский заявил, что дроновая атака РФ на Польшу может быть частью, так сказать, плана совместных учений Беларуси и России.