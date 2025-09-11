Польские системы Patriot неэффективны против большого количества «шахедов» - Зеленский

$41.210.09
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
09:51 • 6966 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
09:16 • 10305 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 16383 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 36401 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
10 сентября, 15:04 • 43970 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
10 сентября, 13:48 • 96173 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50568 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
10 сентября, 12:25 • 47891 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43777 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 7796 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20564 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 14135 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14447 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7430 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3494 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 36396 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:48 • 96169 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 10:41 • 86621 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65766 просмотра
Польские системы Patriot неэффективны против большого количества «шахедов» - Зеленский

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Президент Зеленский объяснил, что польские системы Patriot неэффективны против массированных атак БПЛА из-за высокой стоимости ракет. Он отметил, что Украина готова помочь Польше с противодействием российским дронам.

Польские системы Patriot неэффективны против большого количества «шахедов» - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что системы Patriot, находящиеся на вооружении в Польше, неэффективны против массированных атак беспилотников. В частности, и потому, что ракеты противовоздушных систем значительно дороже дронов, отметил Зеленский во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Подробности

"50-60 ракет сегодня производят США, главный производитель в мире этих ракет в месяц. Patriot в борьбе с "шахедами" никому не помогут. Это оружие против баллистических ракет. Когда у нас бьют 500–800 шахедов в день, понятно, что Patriot не против дронов", - пояснил Президент.

Он добавил, что тратить ракеты для того, чтобы сбивать дроны, неоправданно в финансовом плане, поскольку дроны значительно дешевле.

"Patriot - 2-3 миллиона долларов ракета, дрон "Шахед" или "Герань" - до 100 тыс. долларов. Собирать соответствующие системы как Patriot, SAMP/T или другие системы, которые не такие дорогостоящие, или использовать опыт, который вчера был, когда на самолетах использовали ракеты по 1 млн 1,2 млн, - это не путь", – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии российским дронам. Наше государство готово помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.

Зеленский заявил, что дроновая атака РФ на Польшу может быть частью, так сказать, плана совместных учений Беларуси и России.

Павел Зинченко

