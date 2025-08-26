$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 10379 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 83108 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 59474 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 59647 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 180950 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 176359 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68429 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 66629 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 66120 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51629 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
До кінця серпня в Україні облаштують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих - Свириденко

Київ • УНН

 • 52 перегляди

До кінця серпня у 15 областях України та Києві підготують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих, включно з маломобільними. Це допоможе розвантажити транзитні центри та забезпечити комфортні умови.

До кінця серпня в Україні облаштують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих - Свириденко

До кінця серпня у 15 областях України та у столиці буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць для громадян, що евакуюються, включно з місцями для маломобільних людей.Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН.

До кінця місяця в 15 областях та у Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, включно з місцями для маломобільних людей. Люди мають виїжджати у безпечні громади

- йдеться у дописі.

За словами глави Уряду, минулого тижня вона відвідала транзитний центр у Павлограді, де щодня проходило близько 400–450 осіб, що створювало критичне навантаження на інфраструктуру.

Умови для людей, особливо маломобільних, були неприйнятними. Ми одразу ухвалили рішення змінити локацію й розгорнути додаткові намети ДСНС. Тепер у транзитному пункті стало безпечніше і комфортніше

- наголосила Юлія Свириденко.

Щоб розвантажити цей транзитний пункт, відкрили ще два пункти у Волоському на Дніпропетровщині та Лозовій на Харківщині.

Прем’єр-міністерка України зазначила, що для організованої евакуації закріплено приймаючі області.

"Рівненська, Кіровоградська та Київська вже приймають людей: зокрема Київщина розмістила 170 маломобільних людей, що розвантажило центри у Павлограді та Дніпрі. Закарпаття приймає сім’ї з дітьми з Донеччини та Дніпропетровщини, а Вінницька й Полтавська готуються до можливого прийому", - додала Свириденко.

Нагадаємо

За літо з прифронтових регіонів евакуювали понад 52 тисячі українців, включаючи дітей та маломобільних. Уряд відкриває нові транзитні пункти та готує 30 тисяч місць для переселенців у 15 областях та Києві.

Понад 237 тисяч людей, включаючи 17 200 дітей, потребують евакуації з Дніпропетровської та Донецької областей. З 1 червня по 22 серпня вже евакуйовано понад 64 тисячі осіб.

Свириденко обговорила з Келлогом безпекові гарантії та російські промислові активи на ТОТ25.08.25, 04:52 • 3664 перегляди

Віта Зеленецька

Суспільство
Донецька область
Рівненська область
Вінницька область
Київська область
Кіровоградська область
Юлія Свириденко
Харківська область
Полтавська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Лозова
Україна
Павлоград
Київ