До кінця серпня в Україні облаштують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих - Свириденко

До кінця серпня у 15 областях України та Києві підготують щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих, включно з маломобільними. Це допоможе розвантажити транзитні центри та забезпечити комфортні умови.
До кінця серпня у 15 областях України та у столиці буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць для громадян, що евакуюються, включно з місцями для маломобільних людей.Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН.
До кінця місяця в 15 областях та у Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, включно з місцями для маломобільних людей. Люди мають виїжджати у безпечні громади
За словами глави Уряду, минулого тижня вона відвідала транзитний центр у Павлограді, де щодня проходило близько 400–450 осіб, що створювало критичне навантаження на інфраструктуру.
Умови для людей, особливо маломобільних, були неприйнятними. Ми одразу ухвалили рішення змінити локацію й розгорнути додаткові намети ДСНС. Тепер у транзитному пункті стало безпечніше і комфортніше
Щоб розвантажити цей транзитний пункт, відкрили ще два пункти у Волоському на Дніпропетровщині та Лозовій на Харківщині.
Прем’єр-міністерка України зазначила, що для організованої евакуації закріплено приймаючі області.
"Рівненська, Кіровоградська та Київська вже приймають людей: зокрема Київщина розмістила 170 маломобільних людей, що розвантажило центри у Павлограді та Дніпрі. Закарпаття приймає сім’ї з дітьми з Донеччини та Дніпропетровщини, а Вінницька й Полтавська готуються до можливого прийому", - додала Свириденко.
За літо з прифронтових регіонів евакуювали понад 52 тисячі українців, включаючи дітей та маломобільних. Уряд відкриває нові транзитні пункти та готує 30 тисяч місць для переселенців у 15 областях та Києві.
Понад 237 тисяч людей, включаючи 17 200 дітей, потребують евакуації з Дніпропетровської та Донецької областей. З 1 червня по 22 серпня вже евакуйовано понад 64 тисячі осіб.
