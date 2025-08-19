Понад 52 тисячі людей евакуювали цього літа з Донеччини та Дніпропетровщини - Свириденко
Київ • УНН
За літо з прифронтових регіонів евакуювали понад 52 тисячі українців, включаючи дітей та маломобільних. Уряд відкриває нові транзитні пункти та готує 30 тисяч місць для переселенців у 15 областях та Києві.
Лише за літо з прифронтових регіонів евакуювали понад 52 тисячі українців, серед них — діти та маломобільні групи. Щоб розвантажити Павлоградський центр, уряд відкриває нові транзитні пункти та до кінця місяця підготує 30 тисяч місць у 15 областях і Києві. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє УНН.
Сьогодні я у Павлограді разом з урядовою та рятувальною командою. Центр тут працює на межі можливостей — лише цього літа евакуйовано понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини, серед них тисячі дітей і сотні маломобільних груп населення. Щоб розвантажити центр, відкриваємо нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському
До кінця місяця, за її словами, в 15 областях України та Києві планують підготувати щонайменше 30 тисяч місць для переселенців, включно з умовами для маломобільних людей.
"Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам — від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими", - додала вона.
