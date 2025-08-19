$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 47703 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 76958 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 73024 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 71893 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 45274 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 32227 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 97018 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73028 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86358 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103748 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Понад 52 тисячі людей евакуювали цього літа з Донеччини та Дніпропетровщини - Свириденко

Київ • УНН

 • 422 перегляди

За літо з прифронтових регіонів евакуювали понад 52 тисячі українців, включаючи дітей та маломобільних. Уряд відкриває нові транзитні пункти та готує 30 тисяч місць для переселенців у 15 областях та Києві.

Понад 52 тисячі людей евакуювали цього літа з Донеччини та Дніпропетровщини - Свириденко

Лише за літо з прифронтових регіонів евакуювали понад 52 тисячі українців, серед них — діти та маломобільні групи. Щоб розвантажити Павлоградський центр, уряд відкриває нові транзитні пункти та до кінця місяця підготує 30 тисяч місць у 15 областях і Києві. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє УНН.

Сьогодні я у Павлограді разом з урядовою та рятувальною командою. Центр тут працює на межі можливостей — лише цього літа евакуйовано понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини, серед них тисячі дітей і сотні маломобільних груп населення. Щоб розвантажити центр, відкриваємо нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському

- повідомила прем'єр-міністерка.

До кінця місяця, за її словами, в 15 областях України та Києві планують підготувати щонайменше 30 тисяч місць для переселенців, включно з умовами для маломобільних людей.

"Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам — від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими", - додала вона.

Уряд до кінця тижня може ухвалити постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон - Свириденко18.08.25, 16:03 • 4140 переглядiв

Альона Уткіна

АнонсиСуспільство
Донецька область
Юлія Свириденко
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Лозова
Україна
Павлоград
Київ