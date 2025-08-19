$41.260.08
19 августа, 12:26 • 45961 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
19 августа, 12:13 • 74176 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 70441 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 11:23 • 69483 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 43951 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
19 августа, 09:27 • 31591 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 96604 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 72856 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86235 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103694 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Более 52 тысяч человек эвакуированы этим летом из Донецкой и Днепропетровской областей - Свириденко

Киев • УНН

 • 74 просмотра

За лето из прифронтовых регионов эвакуировали более 52 тысяч украинцев, включая детей и маломобильных. Правительство открывает новые транзитные пункты и готовит 30 тысяч мест для переселенцев в 15 областях и Киеве.

Более 52 тысяч человек эвакуированы этим летом из Донецкой и Днепропетровской областей - Свириденко

Только за лето из прифронтовых регионов эвакуировали более 52 тысяч украинцев, среди них — дети и маломобильные группы. Чтобы разгрузить Павлоградский центр, правительство открывает новые транзитные пункты и до конца месяца подготовит 30 тысяч мест в 15 областях и Киеве. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает УНН.

Сегодня я в Павлограде вместе с правительственной и спасательной командой. Центр здесь работает на пределе возможностей — только этим летом эвакуировано более 52 тысяч человек из Донецкой и Днепропетровской областей, среди них тысячи детей и сотни маломобильных групп населения. Чтобы разгрузить центр, открываем новые транзитные пункты в Лозовой и Волосском.

- сообщила премьер-министр.

До конца месяца, по ее словам, в 15 областях Украины и Киеве планируют подготовить не менее 30 тысяч мест для переселенцев, включая условия для маломобильных людей.

"Укрзализныця ежедневно перевозит тысячи эвакуированных дополнительными вагонами. Я дала необходимые поручения задействованным министерствам и службам — от развертывания новых центров до подготовки инфраструктуры к зиме", - добавила она.

Алена Уткина

АнонсыОбщество
