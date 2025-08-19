Более 52 тысяч человек эвакуированы этим летом из Донецкой и Днепропетровской областей - Свириденко
Киев • УНН
За лето из прифронтовых регионов эвакуировали более 52 тысяч украинцев, включая детей и маломобильных. Правительство открывает новые транзитные пункты и готовит 30 тысяч мест для переселенцев в 15 областях и Киеве.
Только за лето из прифронтовых регионов эвакуировали более 52 тысяч украинцев, среди них — дети и маломобильные группы. Чтобы разгрузить Павлоградский центр, правительство открывает новые транзитные пункты и до конца месяца подготовит 30 тысяч мест в 15 областях и Киеве. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает УНН.
Сегодня я в Павлограде вместе с правительственной и спасательной командой. Центр здесь работает на пределе возможностей — только этим летом эвакуировано более 52 тысяч человек из Донецкой и Днепропетровской областей, среди них тысячи детей и сотни маломобильных групп населения. Чтобы разгрузить центр, открываем новые транзитные пункты в Лозовой и Волосском.
До конца месяца, по ее словам, в 15 областях Украины и Киеве планируют подготовить не менее 30 тысяч мест для переселенцев, включая условия для маломобильных людей.
"Укрзализныця ежедневно перевозит тысячи эвакуированных дополнительными вагонами. Я дала необходимые поручения задействованным министерствам и службам — от развертывания новых центров до подготовки инфраструктуры к зиме", - добавила она.
