До конца августа в Украине обустроят не менее 30 тысяч мест для эвакуированных - Свириденко

До конца августа в 15 областях Украины и в столице будет подготовлено не менее 30 тысяч мест для эвакуирующихся граждан, включая места для маломобильных людей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

До конца месяца в 15 областях и в Киеве будет подготовлено не менее 30 тысяч мест, включая места для маломобильных людей. Люди должны выезжать в безопасные общины - говорится в сообщении.

По словам главы Правительства, на прошлой неделе она посетила транзитный центр в Павлограде, где ежедневно проходило около 400–450 человек, что создавало критическую нагрузку на инфраструктуру.

Условия для людей, особенно маломобильных, были неприемлемыми. Мы сразу приняли решение изменить локацию и развернуть дополнительные палатки ГСЧС. Теперь в транзитном пункте стало безопаснее и комфортнее - подчеркнула Юлия Свириденко.

Чтобы разгрузить этот транзитный пункт, открыли еще два пункта в Волосском на Днепропетровщине и Лозовой на Харьковщине.

Премьер-министр Украины отметила, что для организованной эвакуации закреплены принимающие области.

"Ровенская, Кировоградская и Киевская уже принимают людей: в частности Киевщина разместила 170 маломобильных людей, что разгрузило центры в Павлограде и Днепре. Закарпатье принимает семьи с детьми из Донетчины и Днепропетровщины, а Винницкая и Полтавская готовятся к возможному приему", - добавила Свириденко.

Напомним

За лето из прифронтовых регионов эвакуировали более 52 тысяч украинцев, включая детей и маломобильных. Правительство открывает новые транзитные пункты и готовит 30 тысяч мест для переселенцев в 15 областях и Киеве.

Более 237 тысяч человек, включая 17 200 детей, нуждаются в эвакуации из Днепропетровской и Донецкой областей. С 1 июня по 22 августа уже эвакуировано более 64 тысяч человек.

Свириденко обсудила с Келлогом гарантии безопасности и российские промышленные активы на ВОТ