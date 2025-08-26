$41.280.07
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
25 августа, 13:29
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
25 августа, 11:41
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
25 августа, 06:07
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
25 августа, 05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Кшиштоф Гавковский
Кит Келлог
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Нефть
Доллар США
Гривна

До конца августа в Украине обустроят не менее 30 тысяч мест для эвакуированных - Свириденко

Киев • УНН

 • 4 просмотра

До конца августа в 15 областях Украины и Киеве подготовят не менее 30 тысяч мест для эвакуированных, включая маломобильных. Это поможет разгрузить транзитные центры и обеспечить комфортные условия.

До конца августа в Украине обустроят не менее 30 тысяч мест для эвакуированных - Свириденко

До конца августа в 15 областях Украины и в столице будет подготовлено не менее 30 тысяч мест для эвакуирующихся граждан, включая места для маломобильных людей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

До конца месяца в 15 областях и в Киеве будет подготовлено не менее 30 тысяч мест, включая места для маломобильных людей. Люди должны выезжать в безопасные общины

- говорится в сообщении.

По словам главы Правительства, на прошлой неделе она посетила транзитный центр в Павлограде, где ежедневно проходило около 400–450 человек, что создавало критическую нагрузку на инфраструктуру.

Условия для людей, особенно маломобильных, были неприемлемыми. Мы сразу приняли решение изменить локацию и развернуть дополнительные палатки ГСЧС. Теперь в транзитном пункте стало безопаснее и комфортнее

- подчеркнула Юлия Свириденко.

Чтобы разгрузить этот транзитный пункт, открыли еще два пункта в Волосском на Днепропетровщине и Лозовой на Харьковщине.

Премьер-министр Украины отметила, что для организованной эвакуации закреплены принимающие области.

"Ровенская, Кировоградская и Киевская уже принимают людей: в частности Киевщина разместила 170 маломобильных людей, что разгрузило центры в Павлограде и Днепре. Закарпатье принимает семьи с детьми из Донетчины и Днепропетровщины, а Винницкая и Полтавская готовятся к возможному приему", - добавила Свириденко.

Напомним

За лето из прифронтовых регионов эвакуировали более 52 тысяч украинцев, включая детей и маломобильных. Правительство открывает новые транзитные пункты и готовит 30 тысяч мест для переселенцев в 15 областях и Киеве.

Более 237 тысяч человек, включая 17 200 детей, нуждаются в эвакуации из Днепропетровской и Донецкой областей. С 1 июня по 22 августа уже эвакуировано более 64 тысяч человек.

Вита Зеленецкая

