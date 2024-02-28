Байден підпише указ, який обмежує продаж персональних даних американців
Київ • УНН
Білий дім готується підписати указ, який заборонить брокерам даних та іншим компаніям продавати американські дані організаціям у ворожих іноземних державах, таких як Китай та Росія.
У Білому домі готується підписання указу, який має заборонити брокерам даних та іншим компаніям продавати дані американців організаціям у ворожих зарубіжних країнах, включно з Китай та росію. Про це передає УНН із посиланням на Axios.
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Президент США Джо Байден планує краще захистити особисті дані американців від противників США. Очікується, що 28 лютого вийде указ, підписаний президентом США: в ньому йдеться про заборону брокерам даних та іншим компаніям продавати дані громадян США організаціям у ворожих зарубіжних країнах.
Відповідно до наказу Міністерство юстиції запропонує правило, яке обмежить і заборонить більшу частину масового передання особистої інформації американців ворожим країнам і організаціям (зокрема КНР та рф).
Як повідомив журналістам високопоставлений представник Міністерства юстиції, організації США, які беруть участь у продажу та передачі даних, повинні будуть отримати від покупців зобов'язання про те, що їхні продажі не опиняться в руках ворожих урядів або організацій.
Окрім росії та Китаю, до списку країн, що викликають стурбованість входять: Північна Корея, Іран, Куба і Венесуела.
Міністерство юстиції моделює правозастосування і розкриття порушеної передачі даних після закону про санкції США, але є вищезазначені країни можуть знайти лазівки, оскільки незрозуміло, як Міністерство юстиції забезпечуватиме дотримання цього правила в разі, коли американський брокер даних продає дані третій стороні, яка потім продає ці дані організації у ворожій США країні.
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