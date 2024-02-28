Байден підпише указ, який обмежує продаж персональних даних американців

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9676 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70945 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155287 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152459 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125984 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134034 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85824 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93403 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99004 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89777 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6606 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5274 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4996 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5554 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4616 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152459 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223926 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373394 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309510 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417578 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2816 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14960 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31822 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28609 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125984 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Байден підпише указ, який обмежує продаж персональних даних американців

Київ • УНН

 • 22714 перегляди

Білий дім готується підписати указ, який заборонить брокерам даних та іншим компаніям продавати американські дані організаціям у ворожих іноземних державах, таких як Китай та Росія.

Байден підпише указ, який обмежує продаж персональних даних американців

У Білому домі готується підписання указу, який має заборонити брокерам даних та іншим компаніям продавати дані американців організаціям у ворожих зарубіжних країнах, включно з Китай та росію. Про це передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Президент США Джо Байден планує краще захистити особисті дані американців від противників США. Очікується, що 28 лютого вийде указ, підписаний президентом США: в ньому йдеться про заборону брокерам даних та іншим компаніям продавати дані громадян США організаціям у ворожих зарубіжних країнах.

Відповідно до наказу Міністерство юстиції запропонує правило, яке обмежить і заборонить більшу частину масового передання особистої інформації американців ворожим країнам і організаціям (зокрема КНР та рф).

Як повідомив журналістам високопоставлений представник Міністерства юстиції, організації США, які беруть участь у продажу та передачі даних, повинні будуть отримати від покупців зобов'язання про те, що їхні продажі не опиняться в руках ворожих урядів або організацій.

Окрім росії та Китаю, до списку країн, що викликають стурбованість входять: Північна Корея, Іран, Куба і Венесуела.

Міністерство юстиції моделює правозастосування і розкриття порушеної передачі даних після закону про санкції США, але є вищезазначені країни можуть знайти лазівки, оскільки незрозуміло, як Міністерство юстиції забезпечуватиме дотримання цього правила в разі, коли американський брокер даних продає дані третій стороні, яка потім продає ці дані організації у ворожій США країні.

Нагадаємо

Байден заявив, що угода про припинення вогню в секторі Газа може бути досягнута до 4 березня, за словами його радника з національної безпеки.

У березні спеціальний посол Китаю Лі Хуей відвідає Україну, росію та кілька країн ЄС для проведення другого раунду "човникової дипломатії", щоб обговорити питання врегулювання війни в Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що поставить на голосування питання про допомогу Україні "своєчасно", але головним пріоритетом є безпека кордону з Мексикою.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Палата представників Сполучених Штатів Америки
Білий дім
Мексика
Венесуела
Майк Джонсон
Європейський Союз
Північна Корея
Джо Байден
Китай
Сполучені Штати
Сектор Газа
Україна
Іран
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18