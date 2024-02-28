Байден подпишет указ, ограничивающий продажу персональных данных американцев
Киев • УНН
Белый дом готовится подписать указ, который запретит брокерам данных и другим компаниям продавать американские данные организациям во враждебных иностранных государствах, таких как Китай и Россия.
В Белом доме готовится подписание указа, который должен запретить брокерам данных и другим компаниям продавать данные американцев организациям во враждебных зарубежных странах, включая Китай и Россию. Об этом передает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Президент США Джо Байден планирует лучше защитить личные данные американцев от противников США. Ожидается, что 28 февраля выйдет указ, подписанный президентом США: в нем говорится о запрете брокерам данных и другим компаниям продавать данные граждан США организациям во враждебных зарубежных странах.
В соответствии с приказом Министерство юстиции предложит правило, которое ограничит и запретит большую часть массовой передачи личной информации американцев враждебным странам и организациям (в частности КНР и РФ).
Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства юстиции, организации США, участвующие в продаже и передаче данных, должны будут получить от покупателей обязательства о том, что их продажи не окажутся в руках враждебных правительств или организаций.
Кроме России и Китая, в список стран, вызывающих обеспокоенность входят: Северная Корея, Иран, Куба и Венесуэла.
Министерство юстиции моделирует правоприменение и раскрытие нарушенной передачи данных после закона о санкциях США, но есть вышеупомянутые страны, которые могут найти лазейки, поскольку неясно, как Министерство юстиции будет обеспечивать соблюдение этого правила в случае, когда американский брокер данных продает данные третьей стороне, которая затем продает эти данные организации во враждебной США стране.
Напомним,
Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто до 4 марта, по словам его советника по национальной безопасности.
В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон саявил, что поставит на голосование вопрос о помощи Украине "своевременно", но главным приоритетом является безопасность границы с Мексикой.
Байден подпишет указ, ограничивающий продажу персональных данных американцев
Белый дом готовится подписать указ, который запретит брокерам данных и другим компаниям продавать американские данные организациям во враждебных иностранных государствах, таких как Китай и Россия.
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