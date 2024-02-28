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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден подпишет указ, ограничивающий продажу персональных данных американцев

Байден подпишет указ, ограничивающий продажу персональных данных американцев

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 11:57  •  8629 просмотра

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Белый дом готовится подписать указ, который запретит брокерам данных и другим компаниям продавать американские данные организациям во враждебных иностранных государствах, таких как Китай и Россия.

В Белом доме готовится подписание указа, который должен запретить брокерам данных и другим компаниям продавать данные американцев организациям во враждебных зарубежных странах, включая Китай и Россию. Об этом передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Президент США Джо Байден планирует лучше защитить личные данные американцев от противников США. Ожидается, что 28 февраля выйдет указ, подписанный президентом США: в нем говорится о запрете брокерам данных и другим компаниям продавать данные граждан США организациям во враждебных зарубежных странах.

В соответствии с приказом Министерство юстиции предложит правило, которое ограничит и запретит большую часть массовой передачи личной информации американцев враждебным странам и организациям (в частности КНР и РФ).

Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства юстиции, организации США, участвующие в продаже и передаче данных, должны будут получить от покупателей обязательства о том, что их продажи не окажутся в руках враждебных правительств или организаций.

Кроме России и Китая, в список стран, вызывающих обеспокоенность входят: Северная Корея, Иран, Куба и Венесуэла.

Министерство юстиции моделирует правоприменение и раскрытие нарушенной передачи данных после закона о санкциях США, но есть вышеупомянутые страны, которые могут найти лазейки, поскольку неясно, как Министерство юстиции будет обеспечивать соблюдение этого правила в случае, когда американский брокер данных продает данные третьей стороне, которая затем продает эти данные организации во враждебной США стране.

Напомним,

Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто до 4 марта, по словам его советника по национальной безопасности.

В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон саявил, что поставит на голосование вопрос о помощи Украине "своевременно", но главным приоритетом является безопасность границы с Мексикой.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Байден підпише указ, який обмежує продаж персональних даних американців
Biden to sign an executive order restricting the sale of personal data of Americans
Новости по теме

Байден подпишет указ, ограничивающий продажу персональных данных американцев

Белый дом готовится подписать указ, который запретит брокерам данных и другим компаниям продавать американские данные организациям во враждебных иностранных государствах, таких как Китай и Россия.

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