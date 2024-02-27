Байден: угода про припинення вогню в Газі може бути досягнута до 4 березня
Київ • УНН
Байден заявив, що угода про припинення вогню в секторі Газа може бути досягнута до 4 березня, за словами його радника з національної безпеки.
Президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню в секторі Газа буде досягнута наступного понеділка, 4 березня. Про це пише Reuters з посиланням на Білий дім, передає УНН.
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Мій радник з національної безпеки каже, що ми близько, але ще не зовсім. Я сподіваюся, що наступного понеділка у нас буде припинення вогню
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Раніше американські медіа писали, що Ізраїль отримав пропозицію, згідно з якою ХАМАС звільняє близько 40 заручників в обмін на шеститижневий режим припинення вогню та звільнення сотень палестинських ув'язнених в Ізраїлі.
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