Байден: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто до 4 марта

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто в следующий понедельник, 4 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, передает УНН.

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Мой советник по национальной безопасности говорит, что мы близко, но еще не совсем. Я надеюсь, что в следующий понедельник у нас будет прекращение огня сказал Байден.

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Ранее американские медиа писали, что Израиль получил предложение, согласно которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле.

Израиль может отложить операцию в Рафахе