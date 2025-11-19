160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів - Генштаб

$42.090.03
48.790.00
ukenru
07:17 • 866 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:59 • 8926 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
05:06 • 20860 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
03:05 • 15576 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 27908 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49175 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38565 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 44862 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 62441 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 26967 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
75%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"Video18 листопада, 23:06 • 24449 перегляди
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику19 листопада, 00:52 • 17108 перегляди
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям01:42 • 17996 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС02:01 • 21996 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo02:38 • 7192 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 43224 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 62449 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 105705 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 134761 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 125118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Туреччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 19638 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 21657 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 21163 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 39737 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 41849 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ту-95
Facebook

160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів - Генштаб

Київ • УНН

 • 472 перегляди

За минулу добу, 18 листопада, на фронтах російсько-української війни зафіксовано 160 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 71 авіаційний удар, скинули 139 керованих авіабомб та залучили 5204 дрони-камікадзе.

160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів - Генштаб

За минулу добу, 18 листопада, на фронтах російсько-української війни зафіксовано 160 бойових зіткнень. російські окупанти здійснили по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, а також застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також було здійснено 4145 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню. Ворог залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе.

Окупанти здійснили удари по районах населених пунктів Мощенка Чернігівської області; Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За даними Генштабу, ситуація на фронтах станом на ранок 19 листопада виглядає наступним чином:

на Північно-Слобожанському і курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню;

на Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне;

на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ;

на Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки;

на Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Ямполя, Федорівки та в напрямках Сіверська й Званівки;

на Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення із противником в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки;

на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки;

на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне;

на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське;

на Гуляйпільському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого;

на Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії противника в районах Приморського та Кам’янського;

на Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту.

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 850 осіб. Як повідомляє Генштаб, ворог втратив танк, бойову броньовану машину, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 56 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу були вражені чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських окупаційних військ.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російські військові на Херсонському напрямку гинуть або отримують травми через використання протермінованих боєприпасів радянського виробництва.

Євген Устименко

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Херсонська область
Сіверськ
Куп'янськ