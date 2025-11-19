160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів - Генштаб

За минулу добу, 18 листопада, на фронтах російсько-української війни зафіксовано 160 бойових зіткнень. російські окупанти здійснили по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, а також застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також було здійснено 4145 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню. Ворог залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе.

Окупанти здійснили удари по районах населених пунктів Мощенка Чернігівської області; Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За даними Генштабу, ситуація на фронтах станом на ранок 19 листопада виглядає наступним чином:

на Північно-Слобожанському і курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню;

на Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне;

на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ;

на Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки;

на Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Ямполя, Федорівки та в напрямках Сіверська й Званівки;

на Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення із противником в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки;

на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки;

на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне;

на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське;

на Гуляйпільському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого;

на Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії противника в районах Приморського та Кам’янського;

на Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту.

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 850 осіб. Як повідомляє Генштаб, ворог втратив танк, бойову броньовану машину, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 56 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу були вражені чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських окупаційних військ.

