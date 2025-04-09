Львовский Арсенал

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Бывший и. о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заявил, что на него оказывалось давление с целью обеспечения военных боеприпасами, но не по конкретным контрактам.