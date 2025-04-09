Журналистское расследование выявило скандальный контракт между министерством обороны Украины и "Львовским арсеналом" на закупку 100 000 минометных выстрелов на сумму 1,4 млрд грн. Большинство средств арестовано, часть из них была использована для закупки снарядов за рубежом и сейчас хранится в Словакии.
Совладелец словацкой компании Sevotech обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру обороны Рустему Умерову с просьбой помочь привезти минометные выстрелы, которые были закуплены по контракту с "Львовским арсеналом" для МОУ и находятся на территории Словакии.
ООО "Львовский арсенал" обращается к министру обороны Украины с просьбой посодействовать разрешению ситуации с поставками минометных мин, закупленных по контракту с Министерством обороны, которые сейчас находятся в Словакии.
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему чиновнику Минобороны Александру Лиеву с содержания под стражей на личное обязательство, обязав его являться к следователю, прокурору или суду по каждому требованию.
Высший антикоррупционный суд освободил бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева из-под стражи под личное обязательство в связи с отсутствием в его действиях состава преступления при подписании контракта на поставку боеприпасов.
Бывший директор и заместитель директора украинского государственного предприятия "Юждипрошахт" приговорены к более 7 годам лишения свободы каждый за хищение 7 миллионов долларов США.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен по делу о контракте на поставку боеприпасов с львовским "Арсеналом" бывшему чиновнику Министерства обороны Александру Лиеву.
Бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины арестован на два месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога по делу о контракте на поставку боеприпасов.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога для бывшего руководителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины Александра Лиева.
Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов сообщила, что бывший руководитель Департамента военно-технической политики Минобороны прошел первую проверку на полиграфе в соответствии с методикой.
Генеральная прокуратура передала дело о вероятной схеме хищения средств при закупке министерством обороны боеприпасов у "Львовского арсенала" в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.
Следственный судья пришел к выводу, что следствие не предоставило никаких доказательств сговора между должностными лицами и директором "Львовского арсенала" с целью хищения государственных средств по оборонному контракту.
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог.
Бывший и. о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заявил, что на него оказывалось давление с целью обеспечения военных боеприпасами, но не по конкретным контрактам.