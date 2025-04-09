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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25954 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандальный контракт между МОУ и "Львовским арсеналом" о закупке снарядов: анализ на "холодную голову" - ФИЛЬМ

Журналистское расследование выявило скандальный контракт между министерством обороны Украины и "Львовским арсеналом" на закупку 100 000 минометных выстрелов на сумму 1,4 млрд грн. Большинство средств арестовано, часть из них была использована для закупки снарядов за рубежом и сейчас хранится в Словакии.

политика • 23 апреля, 06:20 • 18599 просмотра
Эксклюзив

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Совладелец словацкой компании Sevotech обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру обороны Рустему Умерову с просьбой помочь привезти минометные выстрелы, которые были закуплены по контракту с "Львовским арсеналом" для МОУ и находятся на территории Словакии.

Война • 5 апреля, 18:30 • 207705 просмотра
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

ООО "Львовский арсенал" обращается к министру обороны Украины с просьбой посодействовать разрешению ситуации с поставками минометных мин, закупленных по контракту с Министерством обороны, которые сейчас находятся в Словакии.

Война • 2 апреля, 12:15 • 129624 просмотра

В ВАКС прокомментировали решение отпустить под личное обязательство экс-чиновника МОУ Лиева

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему чиновнику Минобороны Александру Лиеву с содержания под стражей на личное обязательство, обязав его являться к следователю, прокурору или суду по каждому требованию.

политика • 17 марта, 11:19 • 96499 просмотра

Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

Высший антикоррупционный суд освободил бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева из-под стражи под личное обязательство в связи с отсутствием в его действиях состава преступления при подписании контракта на поставку боеприпасов.

политика • 15 марта, 22:04 • 34108 просмотра

Более 7 лет тюрьмы за масштабную коррупцию получили экс-руководители украинского госпредприятия

Бывший директор и заместитель директора украинского государственного предприятия "Юждипрошахт" приговорены к более 7 годам лишения свободы каждый за хищение 7 миллионов долларов США.

Криминал и ЧП • 15 февраля, 18:18 • 108898 просмотра

Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен по делу о контракте на поставку боеприпасов с львовским "Арсеналом" бывшему чиновнику Министерства обороны Александру Лиеву.

политика • 12 февраля, 18:42 • 36089 просмотра

Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение

Бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины арестован на два месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога по делу о контракте на поставку боеприпасов.

политика • 12 февраля, 18:20 • 33668 просмотра

Апелляционная палата ВАКС отправила Лиева под арест с возможностью внесения 50 млн грн залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога для бывшего руководителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины Александра Лиева.

Война • 12 февраля, 16:19 • 29366 просмотра
Эксклюзив

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов сообщила, что бывший руководитель Департамента военно-технической политики Минобороны прошел первую проверку на полиграфе в соответствии с методикой.

политика • 9 февраля, 17:45 • 327473 просмотра
Эксклюзив

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Генеральная прокуратура передала дело о вероятной схеме хищения средств при закупке министерством обороны боеприпасов у "Львовского арсенала" в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

Криминал и ЧП • 8 февраля, 12:12 • 331949 просмотра
Эксклюзив

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Следственный судья пришел к выводу, что следствие не предоставило никаких доказательств сговора между должностными лицами и директором "Львовского арсенала" с целью хищения государственных средств по оборонному контракту.

Война • 7 февраля, 14:13 • 211939 просмотра
Эксклюзив

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог.

политика • 6 февраля, 14:36 • 248260 просмотра
Эксклюзив

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Бывший и. о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заявил, что на него оказывалось давление с целью обеспечения военных боеприпасами, но не по конкретным контрактам.

политика • 6 февраля, 13:10 • 263528 просмотра