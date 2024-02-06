Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Бывший и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев заявил, что давление на него относительно неотложного обеспечения военных боеприпасами действительно было, однако это не касалось конкретных контрактов или компаний. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии УНН.

Александр Лиев 2 и 5 февраля прошел две проверки на полиграфе, чтобы доказать невиновность по делу о хищении почти 1,5 млрд гривен на закупке снарядов для ВСУ. Одна из них была публичная в присутствии 14 различных СМИ. По результатам проверок он четко ответил на 6 из 7 вопросов. На вопрос о том, получал ли указания от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом", который фигурирует в деле, Лиев отметил, что это требует объяснения.

"Да, этот вопрос требует объяснения. Я постоянно находился под законным давлением со стороны как военно-политического руководства страной, ведь много раз мы бывали на совещаниях в Офисе Президента, где требовали безотлагательно и как можно скорее обеспечить боеприпасами ВСУ, ежедневно были совещания у руководства Министерства обороны, где требовали тоже самое, и ежедневно мы получали шифрограммы и другие официальные сигналы от командования ВСУ, которые категорически требовали безотлагательно обеспечивать снарядами. Это давление на себя я до сих пор очень хорошо помню. На вопрос, получал ли я указание на обеспечение боеприпасами - ответ был бы "да". Было ли указание на обеспечение боеприпасами при закупке именно с этой конкретной компанией - ответ "нет", ведь это не был разговор о какой-то конкретной компании. Разговор всегда был о потребности в боеприпасах", - прокомментировал Лиев свой ответ.

Он отметил, что во время полиграфической проверки можно отвечать "да", "нет", или "не знаю", поэтому и прозвучал такой ответ. На все же другие вопросы ответы прозвучали четко и были подтверждены полиграфологом.

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В то же время, Лиев обратил внимание, что многие СМИ в своих новостях о прохождении им полиграфической проверки, акцентировали именно на этом ответе.

"Это все имеет признаки заказной волны, за которой стоит мощный заказчик. Я думаю следствие разберется в чьих интересах этот заказ. Вместе с тем важно обратить внимание, что тема этих мин и этих 1,5 млрд гривен именно благодаря организованной информационной волне приобрела ассоциации со мной, однако практически нигде не упоминается фамилия того, кто должен был этот контракт выполнять, то есть руководителя "Львовского арсенала"... Создается впечатление, что эта волна направлена на изменение фокуса с реального исполнителя этой истории на чиновников МО с целью смягчить судьбу реального исполнителя", - считает бывший чиновник Минобороны.

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

В рамках этого производства 27 января Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении меры пресечения к нему.

3 февраля 2023 года Министерство обороны Украины сообщило об увольнении по собственному желанию и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева.