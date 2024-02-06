Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  12680 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  70797 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  105989 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  140890 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  158141 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  149054 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  156277 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  260779 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  348798 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333722 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
lvovskii-arsenalЛьвовский Арсенал
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Loading...
Новости по теме

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Бывший и. о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заявил, что на него оказывалось давление с целью обеспечения военных боеприпасами, но не по конкретным контрактам.

Политика •   •  70797 просмотра
Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Шведская прокуратура сделает заявление по расследованию о подрыве "Северных потоков"

Представитель прокуратуры Стокгольма сообщил, что завтра будет сделано заявление по расследованию взрывов на трубопроводах "Северного потока" в сентябре 2022 года. Не исключено, что прокуратура объявит о приостановлении расследования и передаче материалов немецким полицейским.

Новости Мира •   •  22750 просмотра
Шведская прокуратура сделает заявление по расследованию о подрыве "Северных потоков"

ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии

ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля, годовщине вторжения рф в Украину.

Война •   •  26152 просмотра
ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии

Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.

Криминал и ЧП •   •  20608 просмотра
Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

ЕС может ограничить выезд российских дипломатов за пределы страны, в которой они аккредитованы, в рамках новых санкций против россии, которые обсуждаются накануне годовщины ее вторжения в Украину.

Новости Мира •   •  18527 просмотра
Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

Глава Службы безопасности Украины назвал действия сотрудников, которые совершили нападение на журналистов Bihus. Info, недопустимыми и заявил, что они уже привели к кадровым изменениям.

Политика •   •  21563 просмотра
Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

Украинские военные обезвреживают лишь небольшие диверсионные группы россиян, которые проникают в Авдеевку, продолжая удерживать линию обороны, несмотря на сложные условия.

Война •   •  24404 просмотра
В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

Украинские Силы спецопераций сообщили о сверхсложной и эффективной операции в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма.

Война •   •  22456 просмотра
"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале

Рада проголосовала за вызов главы СБУ Василия Малюка для отчета о слежке СБУ за журналистами Bihus. info.

Политика •   •  24343 просмотра
ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале

Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

Отныне украинцы могут получить свои водительские удостоверения с международной доставкой еще в пять европейских стран: Словения, Хорватия, Черногория, Бельгия и Швейцария.

Общество •   •  23375 просмотра
Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах