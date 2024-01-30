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Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах: ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву

Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах: ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву

Київ • УНН

 • 20746 перегляди

Вищий антикорупційний суд не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту воєнної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександру Лієву, якого підозрюють у розтраті майже 1,5 мільярда гривень у схемі із залученням посадовців Міноборони та керівників Львівського арсеналу під час закупівлі боєприпасів. Суд постановив, що прокурор не мав повноважень звертатися до ВАКС з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосування запобіжного заходу до екскерівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

Деталі

Повідомляється, що слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора щодо застосування запобіжного заходу до колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у понеділок, 29 січня.

За результатами судового розгляду, ВАКС відмовив прокурору у задоволенні зазначеного клопотання. Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС

- йдеться в повідомленні суду.

Адвокати Лієва заявляли, що була порушена підслідність справи й прокурор ОГП не мав права звертатися до ВАКСу щодо обрання запобіжного заходу й на засіданні мають бути присутні представники САП, а не Офісу Генпрокурора, якщо клопотання розглядається у ВАКС.

Нагадаємо

Прокуратура наполягала на застосуванні до Лієва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 268 мільйонів грн.

Лієва затримали у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів, яке викрило СБУ. У схемі були задіяні чиновники Міноборони та менеджеріи "Львівського арсеналу", яких підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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