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Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: суд залишив в силі заочний арешт нардепу Дубневичу

Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: суд залишив в силі заочний арешт нардепу Дубневичу

Київ • УНН

 • 20820 перегляди

Вищий антикорупційний суд залишив у силі заочний арешт народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації отриманих коштів. Суд відхилив апеляційну скаргу захисту на затримання Дубневича.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду  залишила в силі заочний арешт нардепу Ярославу Дубневичу, якого підозрюють в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

29 січня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 13.11.2023 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чинному народному депутату України, який обґрунтовано підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.  

Доповнення

11 жовтня САП та НАБУ заочно повідомили про підозру Ярославу Дубневичу у заволодіння природним газом.

13 листопада 2023 року ВАКС заочно арештував Дубневича.

 Ярослав Дубневич є також обвинуваченим у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці". 02.11.2023 колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення його в міжнародний розшук. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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