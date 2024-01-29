Хищение газа на 2,1 млрд грн: суд оставил в силе заочный арест нардепу Дубневичу
Высший антикоррупционный суд оставил в силе заочный арест народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации полученных средств. Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на задержание Дубневича.
НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times
Готовясь к возможному нападению россии на страны НАТО, европейские военные призывают к упрощению бюрократических процедур, чтобы сделать возможным быстрое перемещение войск и техники между членами Альянса. Они стремятся создать "военный Шенген" до саммита НАТО в июле, чтобы обеспечить свободные трансграничные военные перевозки.
россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине
В понедельник российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Гремяче Черниговской области, но никто не пострадал.
Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный
В 106-ю годовщину боя под Крутами, Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, почтил память тех, кто погиб в борьбе с российскими оккупантами в 1918 году. Он провел параллели с украинскими солдатами, которые сегодня снова борются с российскими захватчиками и отстаивают свободу и независимость Украины.
Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута
Двум бывшим правоохранителям сообщено о подозрении из-за организации вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута.
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине
Украинские военные отрицают заявления россии о якобы захвате села Табаевка в Харьковской области. Подполковник Владимир Фитьо заявил, что в этом районе продолжаются бои.
Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат
В ночь на понедельник, 29 января, российские беспилотники подлетели в сторону западной границы Украины. Вооруженные силы Украины сбили все восемь беспилотников над Николаевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областями.
На Таврическом направлении не уменьшается количество вражеских пехотных атак с незначительным объемом бронетехники - Тарнавский
За минувшие сутки на Таврическом направлении Украина обезвредила 207 российских беспилотников. россия продолжает пехотные атаки при поддержке незначительных объемов бронетехники. Общие потери россиян составили более 500 человек личного состава и десятков единиц техники.
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
Совет по поддержке предпринимательства, создание которого анонсировал Президент Владимир Зеленский, должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Даниила Гетманцева.
Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Закарпатскую область Украины, где, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком. Целью визита является улучшение сотрудничества между Венгрией и Украиной.