Хищение газа на 2,1 млрд грн: суд оставил в силе заочный арест нардепу Дубневичу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.

29 января 2024 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение ВАКС от 13.11.2023 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей действующему народному депутату Украины, который обоснованно подозревается в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли - говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Дополнение

11 октября САП и НАБУ заочно сообщили о подозрении Ярославу Дубневичу в завладении природным газом.

13 ноября 2023 года ВАКС заочно арестовалДубневича.

Ярослав Дубневич является также обвиняемым в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци". 02.11.2023 коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении его в международный розыск.