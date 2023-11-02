ВАКС оголосив у міжнародний розшук нардепа Дубневича
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Постолюк повідомила, що суд оголосив народного депутата у міжнародний розшук.
В САП зазначили, що суд зважив на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування указаної особи за кордоном та задовольнив клопотання.
«Питання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 56 млн грн та зміну обвинуваченому запобіжного заходу будуть вирішуватись у наступних судових засіданнях», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Раніше ВАКС постановив ухвалу про здійснення приводу народного депутата Ярослава Дубневича до приміщення суду в підготовче судове засідання, призначене на 10:00 2 листопада.
Доповнення
У лютому 2022 року до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича та ще восьми осіб, яких підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”.
У 2020 році було завершено розслідування у справі стосовно народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”.