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ВАКС объявил в международный розыск нардепа Дубневича

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

ВАКС объявил в международный розыск нардепа Дубневича

Постолюк сообщила, что суд объявил народного депутата в международный розыск.

В САП отметили, что суд учел неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании указанного лица за рубежом и удовлетворил ходатайство.

"Вопрос об обращении в доход государства залога в размере 56 млн грн и изменение обвиняемому меры пресечения будут решаться в следующих судебных заседаниях", - говорится в сообщении.

Добавим

Ранее ВАКС вынес определение об осуществлении привода народного депутата Ярослава Дубневича в помещение суда в подготовительное судебное заседание, назначенное на 10:00 2 ноября.

Дополнение

В феврале 2022 года в Высший антикоррупционный суд направлено обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, которых подозревают в завладении более 93 млн грн ПАО “Укрзализныця”.

В 2020 году было завершено расследование по делу в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”.

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