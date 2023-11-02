ВАКС объявил в международный розыск нардепа Дубневича
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Постолюк сообщила, что суд объявил народного депутата в международный розыск.
В САП отметили, что суд учел неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании указанного лица за рубежом и удовлетворил ходатайство.
"Вопрос об обращении в доход государства залога в размере 56 млн грн и изменение обвиняемому меры пресечения будут решаться в следующих судебных заседаниях", - говорится в сообщении.
Добавим
Ранее ВАКС вынес определение об осуществлении привода народного депутата Ярослава Дубневича в помещение суда в подготовительное судебное заседание, назначенное на 10:00 2 ноября.
Дополнение
В феврале 2022 года в Высший антикоррупционный суд направлено обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, которых подозревают в завладении более 93 млн грн ПАО “Укрзализныця”.
В 2020 году было завершено расследование по делу в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”.