Завершено розслідування у справі Дубневича
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. Завершено розслідування у справі стосовно народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ „Укрзалізниця“. 21 квітня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов’язки до 29 квітня народному депутату Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму у понад 93 млн грн.
Як повідомлялося раніше, народний депутат Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 100 млн грн.
Нагадаємо, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.
Як повідомлялося раніше, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала народному депутату Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 90 млн грн.
Додамо, нардеп підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).