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Завершено расследование по делу Дубневича

Завершено расследование по делу Дубневича

Киев  •  УНН

 • 14039 просмотра

КИЕВ. 22 апреля УНН. Завершено расследование по делу в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

“НАБУ и САП завершили расследование по подозрению народного депутата Украины в завладении 93,28 млн грн ПАО „Укрзализныця“. 21 апреля 2020 года стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления”, — говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продолжил процессуальные обязанности до 29 апреля народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн.

Как сообщалось ранее, народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО под залог в 100 млн грн.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Как сообщалось ранее, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда выбрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 90 млн грн.

Добавим, нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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