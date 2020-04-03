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Антикорупційний суд продовжив обов'язки нардепу Дубневичу

Антикорупційний суд продовжив обов'язки нардепу Дубневичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов’язки до 29 квітня народному депутату Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму у понад 93 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Строк дії обов’язків визначено в межах строку досудового розслідування — до 29 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, підозрюваний зобов’язаний прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 100 млн грн.

Нагадаємо, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.

Як повідомлялося раніше, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала народному депутату Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 90 млн грн.

Додамо, нардеп підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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