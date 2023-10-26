ВАКС доручив НАБУ здійснити привід нардепа Дубневича до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд постановив ухвалу про здійснення приводу народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд грн, до приміщення суду на підготовче судове засідання, передає УНН.
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«Сьогодні, 26 жовтня 2023 року, Вищий антикорупційний суд постановив ухвалу про здійснення приводу народного депутата до приміщення суду в підготовче судове засідання, призначене на 10:00 2 листопада», - йдеться в повідомленні ВАКС.
Додамо
Виконання ухвали в частині здійснення приводу суд доручив детективам Національного антикорупційного бюро України.
«Водночас за неявку до суду на обвинуваченого накладено грошове стягнення в максимальному розмірі - два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 5 368 грн», - зазначається в повідомленні.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про нардепа Ярослава Дубневича.
Доповнення
НАБУ раніше оголосило в розшук народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд грн.
САП та НАБУ заочно повідомили про підозру чинному народному депутату України у заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн. Місцеперебування нардепа детективами не встановлено.