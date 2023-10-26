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ВАКС доручив НАБУ здійснити привід нардепа Дубневича до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд постановив ухвалу про здійснення приводу народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд грн, до приміщення суду на підготовче судове засідання, передає УНН.

ВАКС доручив НАБУ здійснити привід нардепа Дубневича до суду

Цитата

«Сьогодні, 26 жовтня 2023 року, Вищий антикорупційний суд постановив ухвалу про здійснення приводу народного депутата до приміщення суду в підготовче судове засідання, призначене на 10:00 2 листопада», - йдеться в повідомленні ВАКС.

Додамо

Виконання ухвали в частині здійснення приводу суд доручив детективам Національного антикорупційного бюро України.

«Водночас за неявку до суду на обвинуваченого накладено грошове стягнення в максимальному розмірі - два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 5 368 грн», - зазначається в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про нардепа Ярослава Дубневича.

Доповнення

НАБУ раніше оголосило в розшук народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд грн.

САП та НАБУ заочно повідомили про підозру чинному народному депутату України у заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн. Місцеперебування нардепа детективами не встановлено.

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