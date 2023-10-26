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ВАКС поручил НАБУ осуществить привод нардепа Дубневича в суд

Киев • УНН

 • 97156 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд постановил решение об осуществлении привода народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн, в помещение суда на подготовительное судебное заседание, передает УНН.

ВАКС поручил НАБУ осуществить привод нардепа Дубневича в суд

Цитата

«Сегодня, 26 октября 2023 года, Высший антикоррупционный суд постановил определение об осуществлении привода народного депутата в помещение суда в подготовительное судебное заседание, назначенное на 10:00 2 ноября», - говорится в сообщении ВАКС.

Добавим

Выполнение определения в части осуществления привода суд поручил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

«В то же время за неявку в суд на обвиняемого наложено денежное взыскание в максимальном размере - два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, что составляет 5 368 грн», - отмечается в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о нардепе Ярославе Дубневиче.

Дополнение

НАБУ ранее объявило в розыск народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн.

САП и НАБУ заочно сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн. Местонахождение нардепа детективами не установлено.

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