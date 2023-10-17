НАБУ оголосило в розшук нардепа Дубневича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. НАБУ оголосило в розшук народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд грн, повідомили у бюро, передає УНН.
Цитата
«НАБУ розшукує чинного народного депутата України, підозрюваного в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку», - йдеться в повідомленні НАБУ.
Доповнення
САП та НАБУ заочно повідомили про підозру чинному народному депутату України у заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн. Місцеперебування нардепа детективами не встановлено.