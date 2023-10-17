НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича

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«НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли», - говорится в сообщении НАБУ.

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САП и НАБУ заочно сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн. Местонахождение нардепа детективами не установлено.