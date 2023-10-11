Нардепу Дубневичу повідомили про підозру в розкраданні газу на 2,1 млрд грн

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Ярослава Дубневича.

Цитата

«10 жовтня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку чинному народному депутату України. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 10 жовтня нардеп не з’явився на виклик по повістці та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів. Захисники народного депутата повідомили слідству, що не володіють інформацією про його місце перебування і телефонного зв’язку з ним також не мають. Протягом дня детективи намагались встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, проте його не було знайдено за жодною адресою, наявною у слідства.

"Зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа так і не встановлено, було ухвалено рішення про повідомлення йому підозру в порядку ст. 135 КПК України", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

Встановлено, що протягом 2013-2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн. Під його контролем підприємства-власники ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, як зазначається, «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Через це прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%. Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд грн.

Водночас, за даними слідства, протягом 2013-2018 років нардеп організував відмивання частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Наразі обвинувальні акти стосовно п’яти учасників злочину скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.

Нагадаємо

У лютому 2022 року до Вищого антикорупційного суду було скеровано обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича та ще восьми осіб, яких підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”.

8 вересня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання сторони захисту та закрила справу Дубневича на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (як таку, у якій після повідомлення про підозру сплив строк досудового розслідування). Прокурор не погодився з указаним рішенням суду та оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

У травні 2023 року Апеляційний суд скерував на новий розгляд справу стосовно народного депутата Ярослава Дубневича та інших осіб, які обвинувачуються у незаконному заволодінні 93 млн грн.