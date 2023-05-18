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Незаконно заволоділи мільйонами "Укрзалізниці": суд скасував закриття справи нардепа Дубневича

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Апеляційний суд скерував на новий розгляд справу стосовно народного депутата Ярослава Дубневича скликання та інших осіб, які обвинувачуються у незаконному заволодінні 93 млн грн, передає УНН.

Цитата

"Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП, скасувала ухвалу колегії суддів першої інстанції та скерувала на новий розгляд справу стосовно 9 осіб, серед яких народний депутат України ХІ скликання та колишні посадові особи Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", які обвинувачуються у незаконному заволодінні понад 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці", - повідомили у САП.

І хоч в офіційному повідомленні не вказано імені нардепа, УНН стало відомо, що йдеться про Ярослава Дубневича.

Додамо

8 вересня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання сторони захисту та закрила справу Дубневича на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (як таку, у якій після повідомлення про підозру сплив строк досудового розслідування).

Прокурор не погодився з указаним рішенням суду та оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо

У межах досудового розслідування встановлено, що група службових осіб філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» діючи у змові з народним депутатом із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організували проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення.

Реалізація цієї злочинної схеми призвела до того, що підприємство протягом 2015 - 2017 років переплатило за постачання товарів понад 93 млн грн.

Українські Національні Новини

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