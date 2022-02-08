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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Справу нардепа Дубневича скерували до суду

Справу нардепа Дубневича скерували до суду

Київ • УНН

 • 16629 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича та ще восьми осіб, яких підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Цитата

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких народний депутат України 9 скликання та колишні посадові особи філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначили, що обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Слідство встановило, що група службових осіб філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" діючи у змові з народним депутатом із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організували проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення.

Як повідомили, внаслідок реалізації цієї злочинної схеми підприємство протягом 2015 - 2017 років переплатило за постачання товарів понад 93 млн гривень.

Доповнення

У 2020 році було завершено розслідування у справі стосовно народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”.

Нагадаємо, 2 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.

Згодом Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 100 млн грн.

Додамо, нардепа підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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