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Дело нардепа Дубневича направили в суд

Дело нардепа Дубневича направили в суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, которых подозревают в завладении более 93 млн грн ПАО “Укрзализныця”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению 9 человек, среди которых народный депутат Украины 9 созыва и бывшие должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", действуя в сговоре с народным депутатом с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовали проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

Как сообщили, в результате реализации этой преступной схемы предприятие в течение 2015 - 2017 годов переплатило за поставку товаров более 93 млн гривен.

Дополнение

В 2020 году было завершено расследование по делу в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця".

Напомним, 2 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Позже Дубневич вышел из СИЗО под залог в 100 млн грн.

Добавим, нардепа подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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