Дело нардепа Дубневича направили в суд

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, которых подозревают в завладении более 93 млн грн ПАО “Укрзализныця”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.