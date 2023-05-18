Незаконно завладели миллионами "Укрзализныци": суд отменил закрытие дела нардепа Дубневича
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Апелляционный суд направил на новое рассмотрение дело в отношении народного депутата Ярослава Дубневича созыва и других лиц, обвиняемых в незаконном завладении 93 млн грн, передает УНН.
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"Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП, отменила решение коллегии судей первой инстанции и направила на новое рассмотрение дело в отношении 9 человек, среди которых народный депутат Украины ХІ созыва и бывшие должностные лица Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", которые обвиняются в незаконном завладении более 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци", - сообщили в САП.
И хотя в официальном сообщении не указано имя нардепа, УНН стало известно, что речь идет о Ярославе Дубневиче.
Добавим
8 сентября коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство стороны защиты и закрыла дело Дубневича на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (как такое, в котором после сообщения о подозрении истек срок досудебного расследования).
Прокурор не согласился с указанным решением суда и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.
Напомним
В рамках досудебного расследования установлено, что группа должностных лиц филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» действуя в сговоре с народным депутатом с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовали проведение процедуры открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.
Реализация этой преступной схемы привела к тому, что предприятие в течение 2015 - 2017 годов переплатило за поставку товаров более 93 млн грн.