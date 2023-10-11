Нардепу Дубневичу сообщили о подозрении в хищении газа на 2,1 млрд грн

Как стало известно УНН из собственных источников речь о Ярославе Дубневиче.

Цитата

"10 октября 2023 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли действующему народному депутату Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 10 октября нардеп не явился на вызов по повестке и не отвечал на телефонные звонки от детективов. Защитники народного депутата сообщили следствию, что не владеют информацией о его местонахождении и телефонной связи с ним также не имеют. В течение дня детективы пытались установить местонахождение нардепа для вручения подозрения, однако он не был найден ни по одному адресу, имеющемуся у следствия.

"Учитывая то, что местонахождение нардепа так и не установлено, было принято решение о сообщении ему подозрение в порядке ст. 135 УПК Украины", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Установлено, что в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины, привлекая 5 других лиц, организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) на общую сумму более 2,155 млрд грн. Под его контролем предприятия-владельцы ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

Однако, как отмечается, "льготный" газ Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Зато этот газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене.

Поэтому прибыльность производства электричества Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130%. Таким образом, ТЭЦ получили незаконный доход в сумме более 3,5 млрд грн.

В то же время, по данным следствия, в течение 2013-2018 годов нардеп организовал отмывание части указанных средств на сумму более 450 млн грн путем перевода на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах, их смешивания и маскировки и в конце концов возвращения в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Сейчас обвинительные акты в отношении пяти участников преступления направлено в суд, а на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" наложен арест.

Напомним

В феврале 2022 года в Высший антикоррупционный суд было направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, подозреваемых в завладении более 93 млн грн ПАО “Укрзализныця”.

8 сентября коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство стороны защиты и закрыла дело Дубневича на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (как такую, в которой после сообщения о подозрении истек срок досудебного расследования). Прокурор не согласился с указанным решением суда и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

В мае 2023 года Апелляционный суд направил на новое рассмотрение дело в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и других лиц, обвиняемых в незаконном завладении 93 млн грн.