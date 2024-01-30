Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: ВАКС не избрал меру пресечения Лиеву

Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении меры пресечения к экс-руководителю Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Детали

Сообщается, что следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора по применению меры пресечения к бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны в понедельник, 29 января.

По результатам судебного рассмотрения, ВАКС отказал прокурору в удовлетворении указанного ходатайства. Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС - говорится в сообщении суда.

Адвокаты Лиева заявляли, что была нарушена подследственность дела и прокурор ОГП не имел права обращаться в ВАКС об избрании меры пресечения и на заседании должны присутствовать представители САП, а не Офиса Генпрокурора, если ходатайство рассматривается в ВАКС.

Напомним,

Прокуратура настаивала на применении к Лиеву меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 268 миллионов грн.

Лиева задержали по делу о хищении государственных средств при закупке боеприпасов, которое разоблачило СБУ. В схеме были задействованы чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала", которых подозревают в хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

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