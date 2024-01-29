Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура наполягає на арешті із заставою для підозрюваних
Київ • УНН
Прокуратура просить у суді арешту із можливістю внесення застави у розмірі 268 мільйонів гривень для кожного з чотирьох підозрюваних, включно з колишнім посадовцем Міноборони, у схемі розкрадання 1,5 мільярда гривень державних коштів на закупівлю боєприпасів.
Для підозрюваних у справі про розкрадання при закупівлі снарядів прокуратура наполягає на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 268 мільйонів грн для кожного. Про це журналісту УНН повідомила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.
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Максимець повідомила, що для всіх фігурантів справи, у тому числі колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, прокуратура просить запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави по 268 мільйонів для кожного.
За її словами, клопотання про застосування запобіжних заходів до ВАКСу щодо чотирьох підозрюваних було скеровано сьогодні.
Окрім того, сьогодні вже розпочалося засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу колишньому очільнику департаменту Міністерства оборони Олександру Лієву.
Нагадаємо
Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу", яких підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
До бюджету України повернули 1,5 млрд грн зі справи щодо схеми з артснарядами для ЗСУ - Умєров25.01.24, 14:19 • 21274 перегляди