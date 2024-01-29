Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых

Для подозреваемых по делу о хищении при закупке снарядов прокуратура настаивает на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 268 миллионов грн для каждого. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

Детали

Максимец сообщила, что для всех фигурантов дела, в том числе бывшего руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, прокуратура просит меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога по 268 миллионов для каждого.

По ее словам, ходатайство о применении мер пресечения в ВАКС в отношении четырех подозреваемых было направлено сегодня.

Кроме того, сегодня уже началось заседание ВАКС по избранию меры пресечения бывшему главе департамента Министерства обороны Александру Лиеву.

Напомним

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала", которых подозревают в хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

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