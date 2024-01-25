В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн из дела о схеме с артснарядами для ВСУ - Умеров

В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме с закупкой артиллерийских снарядов для ВСУ, сообщил в четверг министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет УНН.

Конкретный результат. Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ написал Умеров в Facebook.

Министр указал, что ранее был задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны.

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Над делом работает СБУ во взаимодействии и при содействии Минобороны. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора, добавил он.

"Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное. Работаем дальше", - указал Умеров.

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