До бюджету України повернули 1,5 млрд грн зі справи щодо схеми з артснарядами для ЗСУ - Умєров
Київ • УНН
За словами міністра оборони Рустема Умерова, 1,5 мільярда гривень, які раніше були втягнуті в корупційну схему із закупівлею артилерійських снарядів для Збройних сил України, повернуті до бюджету країни. Справа триває за участю кількох відомств.
До бюджету України повернули 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі з закупівлею артилерійських снарядів для ЗСУ, повідомив у четвер міністр оборони України Рустем Умєров, пише УНН.
Конкретний результат. Повернули в бюджет 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ
Міністр вказав, що раніше був затриманий керівник одного з Головних управлінь Міноборони.
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Над справою працює СБУ у взаємодії та за сприяння Міноборони. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора, додав він.
"Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене. Працюємо далі", - вказав Умєров.
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