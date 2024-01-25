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До бюджету України повернули 1,5 млрд грн зі справи щодо схеми з артснарядами для ЗСУ - Умєров

До бюджету України повернули 1,5 млрд грн зі справи щодо схеми з артснарядами для ЗСУ - Умєров

Київ • УНН

 • 21274 перегляди

За словами міністра оборони Рустема Умерова, 1,5 мільярда гривень, які раніше були втягнуті в корупційну схему із закупівлею артилерійських снарядів для Збройних сил України, повернуті до бюджету країни. Справа триває за участю кількох відомств.

До бюджету України повернули 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі з закупівлею артилерійських снарядів для ЗСУ, повідомив у четвер міністр оборони України Рустем Умєров, пише УНН.

Конкретний результат. Повернули в бюджет 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ

написав Умєров у Facebook.

Міністр вказав, що раніше був затриманий керівник одного з Головних управлінь Міноборони. 

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Над справою працює СБУ у взаємодії та за сприяння Міноборони. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора, додав він.

"Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене. Працюємо далі", - вказав Умєров.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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